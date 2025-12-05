Internacionales

Identifican cuatro drones de estilo militar en la trayectoria de un vuelo de Zelensky

El avión en el que viajaba el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fue seguido por al menos cuatro drones de estilo militar antes de aterrizar este lunes en el aeropuerto de Dublín, según informaron medios como Irish Times y Daily Mail.

El avistamiento fue identificado por un buque de la marina irlandesa, que logró identificar a los drones operando en el rango de trayectoria del avión en el que iba Zelensky.

La situación provocó una alerta de seguridad, ya que en ese momento regía una zona de exclusión aérea en Dublín, por lo que se conideró que se pudiera tratar de un intento de interceptar al avión.

De momento se desconoce desde dónde procedían los drones.

Los dispositivos aparecieron sobre la costa en el momento en que estaba previsto que el avión del presidente ucraniano pasara sobre el mismo punto, aunque como el vuelo se adelantó a lo previsto inicialmente, los drones programados alcanzaron la zona a destiempo, según el reporte del medio irlandés.

