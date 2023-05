Iban a casarse y cambiaron de idea a último momento: ella se hizo monja y él cura

Curiosidades

Angelo y Paola se conocieron en diciembre de 1996, en una parroquia de la provincia de Nápoles, Italia, cuando ambos eran adolescentes. Pronto se hicieron novios y, cuando ya llevaban nueve años en esa relación, comenzaron a planificar la boda. Por entonces Paola estaba terminando la carrera de Economía en la universidad y Angelo ya se había recibido de electricista industrial.

El camino hacia el altar se torció en el año 2005, durante un encuentro con el párroco de su localidad, Michele Madonna. El episodio fue narrado recientemente por Angelo en su perfil de Facebook, en una publicación que se hizo viral con el paso de los días.

Según recordó Angelo, ese día reflexionaban sobre la frase “pregúntale a Dios qué pensó para ti, cuál es su sueño para ti”, y ese día “Dios le hizo entender a Paola que la quería para ser suya”. El hombre reconoció que, en un primer momento, rechazó la decisión de su novia, sin saber todavía que él mismo seguiría por similar camino.

En octubre de ese año, Paola se hizo monja, y al año siguiente su novio “abandonado” recibió la llamada de la fe. El ahora sacerdote explicó que, en los meses siguientes a la decisión de su compañera, había intentado rehacerse y seguir adelante con su vida, pero nada lo hacía feliz.

“Una noche, le hice a Dios la fatídica pregunta con la que el Padre Michele se nos había acercado: ¿por qué estoy en la Tierra? ¿Qué quieres de mí? Entonces abrí la Biblia al azar en la sección y leí: “antes de que te formases en el vientre, te conocí, antes de que salieras a la luz, te consagré”.

Así, a los 26 años ingresó al seminario y siete años más tarde fue ordenado sacerdote. En cuanto a Paola, se convirtió en monja de clausura, con el nombre de hermana Maria Giuseppina dell’Amore Incarnato (Josefina del Amor Encarnado).

En la publicación realizada en la red social, el sacerdote subrayó que mantiene una “bella amistad” con su antigua pareja. “Siempre que estoy en Nápoles, voy al monasterio a visitarla”, escribió.

“Sus padres me tratan como a un hijo y la relación se ha mantenido excelente. Cada vez que me encuentran por la calle me preguntan cuándo los visitaré y todavía recuerdan mi plato favorito", dijo sobre quienes iban a ser sus suegros.