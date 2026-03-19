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Iba a casarse, supo que iba a ser padre, y ese mismo día un imprudente acabó con todo

El pasado viernes, el agente de la Policía Militar (PM) de Brasil, João Vitor Sudário Silva, de 22 años, tenía todos los motivos del mundo para ser feliz.

Esa mañana se había enterado de que su novia estaba embarazada, y ambos tenían ya una fecha marcada en el registro civil para casarse.

Sin embargo, la fatalidad y la imprudencia de un tercero cercenaron ese futuro venturoso que parecía aguardarlo.

Esa noche, João Vitor sufrió un terrible accidente cuando circulaba en su moto en Sorocaba, São Paulo.

Tal como se aprecia en las imágenes, el joven circulaba en moto cuando un camión cruzó parsimoniosamente y con luz roja. El soldado no pudo evitar el impacto, que lo hizo dar varias vueltas en el aire antes de caer sobre el pavimento.

João Vitor, que no estaba de servicio en el momento del choque, jamás despertó. Fue ingresado en el Complejo Hospitalario de Sorocaba (CHS), donde murió el lunes siguiente.

Tras su muerte, en un gesto de solidaridad, la familia autorizó la donación de órganos, que fueron escoltados por la Policía Militar en homenaje al soldado.

Rafaela Carneiro, prima de João, contó al portal noticioso G1 que el joven estaba comprometido y que el descubrimiento de su paternidad se produjo el mismo día del accidente.

“Siempre fue un motivo de orgullo para la familia. Tocaba la guitarra y cantaba en todas las reuniones familiares; lo hacía todo bien”, recordó.

Conmovida, describió a su primo como un joven con "un corazón muy bueno, amable, valiente e intrépido. Protector, con una sonrisa fácil y lleno de sueños" y cuya prioridad "siempre fue honrar a su familia, no decepcionarla".

Tras confirmarse el fallecimiento, la familia autorizó la donación de los pulmones, las córneas y los riñones. El martes por la mañana, agentes de la policía militar se congregaron frente al hospital para rendir homenaje y escoltar al equipo de extracción de órganos que los trasladaría a São Paulo.

La corporación publicó una nota de condolencias por el fallecimiento prematuro del soldado, destacando que había formado parte del 55.º Batallón de la Policía Militar desde julio de 2025. João Vitor Sudário Silva era, además, hijo de un oficial de la Policía Militar.