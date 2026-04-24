INE corrigió dato de pobreza multidimensional de 2024 y se defendió ante cuestionamientos

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El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el índice de pobreza multidimensional (IPM). El objetivo de este índice es “captar las privaciones que enfrentan los hogares” uruguayos en cinco “dimensiones clave”: educación, condiciones habitacionales, servicios básicos, protección social y empleo, indicó el organismo en su comunicado algunos días atrás.

Así, se indicó que un 18,7% de la población se consideraba pobre bajo el análisis multidimensional en 2025.

No obstante, la publicación también dio cuenta de un cambio: en 2024, un 19,9% de la población se consideraba pobre bajo dicho análisis. En febrero de 2025, el gobierno saliente de Luis Lacalle Pou presentó el dato, que mostraba un IPM de 18,9%.

Ante algunos cuestionamientos, el INE emitió un comunicado este viernes en el que explica lo sucedido.

En el texto difundido, el organismo argumentó que “los procesos regulares de control de calidad y revisión de los datos identificaron un error en el proceso de cálculo” de la estimación de la pobreza multidimensional de 2024.

“El inconveniente detectado se originó en una etapa de procesamiento del programa de cálculo utilizado para la estimación del indicador, y no responde a cambios metodológicos, modificaciones en la definición del índice (no se han modificado las dimensiones, los indicadores, sus ponderaciones, los umbrales de privación), ni a decisiones discrecionales sobre los resultados publicados”, detalló el instituto.

En respuesta, el gobierno resolvió fortalecer los mecanismos internos de control “para prevenir la ocurrencia de situaciones similares en futuras publicaciones”.

En tal sentido, la corrección de la cifra es una consecuencia de esta “revisión técnica”, ahondó el INE.

“El INE reafirma su compromiso con la producción de estadísticas oficiales de calidad, transparentes y confiables, como insumo fundamental para la toma de decisiones públicas y el debate informado. El detalle técnico completo de la corrección de la estimación del año 2024 se encuentra disponible junto con el informe correspondiente a la publicación de pobreza multidimensional 2025”, finaliza el comunicado del instituto.

Críticas y opiniones

El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, fue el principal impulsor de los cuestionamientos al INE luego de que se difundiera la cifra de pobreza multidimensional.

“Es imprescindible que el INE aclare por qué cambió la cifra de pobreza multidimensional de 2024, aumentándola con respecto a la que el propio organismo publicó el año pasado”, escribió en X y, luego, acusó al organismo de “modificar” el porcentaje de personas en pobreza multidimensional de dicho año. “Está en juego un valor fundamental que es la credibilidad de las estadísticas en nuestro país”, advirtió quien fuera ministro de Trabajo durante la administración anterior.

Sin embargo, distintos actores salieron en defensa del organismo.

Robert Silva, senador del Partido Colorado, aseguró que el instituto tiene “una credibilidad que ha trascendido los gobiernos”. “¡No dinamiten esto también!”, tuiteó, aunque también opinó que no es “habitual” que se “recalcule un año base ya publicado sin una explicación técnica profunda”. Por eso, instó a que se brinde una explicación de lo ocurrido.

El economista Javier de Haedo expresó que el INE “no es del Frente Amplio ni era del Partido Nacional”, sino que es un instituto “prestigioso” y un “activo” de la institucionalidad del país.

En tanto, Juan Pablo Ferreira, director de Metodología e Investigación en el INE, respondió a la publicación de Mieres y lo criticó por sus declaraciones “nefastas que solo hacen daño”. “Al INE no lo mueve ningún gobierno. Las cifras siempre están sujetas a revisión y la estimación de la pobreza en 2024 fue corregida hace tiempo”, añadió.