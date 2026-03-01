INAU ampliará información ante Fiscalía por muerte de adolescente bajo amparo

Policiales





El fallecimiento de un adolescente que se encontraba bajo amparo del INAU, ocurrido el pasado 31 de diciembre en la zona de playa Capurro tras una salida no autorizada desde un dispositivo de breve estadía (ExTribal), motivó la apertura de una investigación administrativa dentro del organismo.

En los últimos días, el INAU recibió un oficio de la Institución Nacional de Derechos Humanos que incorpora nueva información reservada al expediente, el cual se tramita con carácter confidencial. Según supo Montevideo Portal, estos elementos se consideran relevantes para ampliar lo ya existente ante la Justicia.

La directora por la oposición, Carina Gómez, planteó al Directorio que el nuevo material debía ser canalizado de forma inmediata hacia la sede fiscal para contribuir al esclarecimiento del caso. La propuesta fue votada y aprobada por mayoría.

En consecuencia, el Directorio del INAU concurrirá este lunes, a las 15:00, a la Fiscalía de Flagrancia de 2.º Turno, a cargo de la Patricia Rodríguez, con el objetivo de poner a disposición la documentación recibida y toda la información reunida tanto en el marco de la intervención de la INDDHH como de la investigación urgente ordenada por el organismo.