IM tiene “casi diseñado” plan para construir y arreglar veredas: Bergara explicó cómo será

Locales

Montevideo Portal

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, anunció que la comuna implementará un plan para la construcción y reparación de veredas, al considerar que el esquema actual —que asigna esa responsabilidad a cada vecino según el Digesto Municipal— “no está dando resultados”.

“Ustedes sabrán que según la normativa, la vereda es responsabilidad del vecino. Eso no va a cambiar en términos formales: el vecino va a seguir siendo ‘el responsable’, pero está claro que de esa forma, en la que el vecino es también el que tiene que salir a hacer la vereda, no está funcionando”, afirmó en entrevista con Arriba gente (Canal 10).

Bergara explicó que la intendencia va a cambiar su postura en cuanto a este tema, especialmente en lugares donde las aceras no existen. “Vamos a tener una actitud más proactiva, con un plan propio para reconstruir y hacer cientos de kilómetros donde no hay”, comentó.

De todos modos, adelantó que el pago lo asumirá cada vecino y estará pensado para que se amortice en varios años. “En los barrios más vulnerables, en donde difícilmente el vecino esté en condiciones de pagar la vereda, ahí se lo encarará en clave de política social”, agregó.

Según dijo, las veredas no implican costos elevados y podrían financiarse en plazos de dos a cuatro años sin generar una carga importante para las familias. “El formato todavía no lo definimos, pero creo que está claro que eso hay que especificarlo por separado”, indicó.

También señaló que el plan no se activará a pedido de cada vecino, sino que será la intendencia quien determinará dónde intervenir. “La intendencia es la que propone el plan; vamos a mostrar eventualmente el mapa de todos los lugares donde se va a ir haciendo la vereda. No podemos hacer todas las veredas”, resaltó.

“Hay un plan que tiene criterios para priorizar, que tienen que ver con donde hay paradas de ómnibus, más tránsito de la gente, cercanas a centros de salud o centros educativos. Es un plan que ya está casi diseñado. La amplitud de eso también va a depender de la cantidad de recursos que dispongamos”, finalizó.

Montevideo Portal