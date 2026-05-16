IM tendrá horarios especiales debido al feriado de la Batalla de las Piedras: ¿cómo serán?

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo informó en las últimas horas que, con motivo de la conmemoración de la Batalla de las Piedras, varios servicios de la comuna funcionarán de forma diferente este lunes.

En materia de género, el servicio 365 atenderá de 18 a 21h en Soriano 1426. Ante situaciones de violencia, se puede enviar “No estás sola” al WhatsApp 099 019 500.

En Desarrollo Social, la unidad de atención y orientación sobre servicios sociales y las policlínicas estarán cerradas. Los cementerios, en cambio, mantendrán su horario habitual: Norte, Buceo y Central de 8 a 17h, mientras que Cerro y Paso Molino abrirán de 8 a 16h.

En el área cultural, el Cabildo recibirá visitas de 11 a 16:45h y el Subte de 12 a 19h. El Jardín Botánico estará abierto de 8 a 18 h, el Parque Lecocq de 9 a 16:30h con entrada paga, y Punta Espinillo de 8 a 18h. Villa Dolores permanecerá cerrado.

El transporte público funcionará como un día sábado; los horarios se pueden consultar en el sitio de STM seleccionando la opción “Especial 18 de mayo”. Los locales de Nuevocentro y Tres Cruces abrirán de 11:15 a 17:45h, y los de Paso Molino y Belloni de 9 a 13h.

Finalmente, los ecocentros móviles de Buceo y Prado funcionarán en horario normal de 10 a 18h, mientras que el centro de visitantes de los Humedales del Santa Lucía permanecerá cerrado.