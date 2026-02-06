IM sumarió a funcionaria de municipio que faltó al menos 91 días a trabajar en cinco meses

Locales

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo resolvió iniciar un sumario administrativo a una funcionaria del Municipio C por reiteradas inasistencias laborales registradas durante varios meses de 2025, según surge de una resolución aprobada el pasado 30 de enero de 2026.

De acuerdo al documento, las faltas de la funcionaria fueron 91 en total y se registraron entre julio y noviembre de 2025, con un nivel de ausencias que fue aumentando mes a mes. En la resolución, figura que también se tomaron como inasistencias los fines de semana.

Según detalla el documento, en julio se contabilizaron cuatro faltas; en agosto, ocho; en setiembre, la funcionaria estuvo ausente durante todo el mes, con 30 faltas consecutivas; en octubre se registraron 29 inasistencias, y en noviembre, otras 20.

Ante esta situación, el Municipio C inició en diciembre de 2025 un procedimiento administrativo y emplazó a la funcionaria a reintegrarse a sus tareas o presentar descargos en un plazo de tres días hábiles, bajo advertencia de que podía considerarse una renuncia tácita al cargo.

La notificación fue realizada en forma legal el 8 de diciembre, pero, según consta en el expediente, la funcionaria no presentó ningún descargo dentro del plazo establecido. Cuatro días después, el 12 de diciembre, la trabajadora retomó efectivamente sus funciones, aunque el procedimiento administrativo continuó su curso.

Tras analizar el caso, el Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales resolvió encomendar la instrucción de un sumario administrativo, sin suspensión preventiva, con el objetivo de determinar la responsabilidad que le pudo haber correspondido por la omisión reiterada del deber de asistencia desde el 1º de julio de 2025 en adelante.

Montevideo Portal