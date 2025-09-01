IM rechazó pedido de inspectores de tránsito para cobrar por multas tras jubilarse

Política

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo (IM) desestimó la petición de un conjunto de 16 inspectores de tránsito que solicitaban, una vez jubilados, seguir accediendo al “cobro de la participación” en multas.

La solicitud de los funcionarios alega “tener un derecho adquirido al cobro de la participación en las multas de tránsito resultantes del contralor del tributo de Patente de Rodados aún después de extinguida la relación funcional”.

Sin embargo, la resolución firmada por el intendente Mario Bergara, donde no se hace lugar a la petición administrativa, señala que el derecho a cobrar por la participación en las multas solo corresponde para los funcionarios activos, según informó MVD Noticias y confirmó Montevideo Portal con acceso a la resolución.

El documento de la IM, que también lleva la firma de la secretaria general, Viviana Repetto, lo explica con argumentos basados en distintos puntos. En primer lugar, apunta que “el derecho al cobro de la participación en las multas resultantes del contralor del tributo de Patente de Rodados requiere que se verifiquen aspectos objetivos, subjetivos y temporales”. Así, define como aspecto objetivo que la IM reciba el pago en efectivo de la multa, mientras que en el plano “subjetivo” el acreedor del beneficio “es el inspector de tránsito que aplicó la multa cobrada”.

“Respecto al aspecto temporal, el crédito por concepto de participación en las multas nace solamente si se verifican en forma simultánea los aspectos objetivo y subjetivo, esto es, que al tiempo en que la Intendencia recibe el pago de la multa, quien la aplicó debe revestir como funcionario activo”, dice la resolución. “Que en ese sentido y respecto de los peticionantes, una vez jubilados, no se configuran los requisitos necesarios para acceder al beneficio de participación en las multas”, agrega.

MVD Noticias agregó que, de los 16 peticionantes, dos han sido sumariados. Uno por estacionar sin ticket en una zona tarifada y otro por faltar 55 días sin justificaciones en un período de dos meses.

Montevideo Portal