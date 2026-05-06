IM realizará un operativo para limpiar grafitis con tecnología que detecta sospechosos

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La Intendencia de Montevideo (IM) anunció una serie de medidas en contra de los grafitis y el vandalismo en espacios públicos. Según informó la comuna, la limpieza de pintadas se realiza mediante “cuadrillas especializadas” que trabajan “de forma articulada con los municipios”, interviniendo en distintos puntos de la capital.

En esa línea, la administración departamental evalúa crear nuevas cuadrillas junto al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). La propuesta apunta a incorporar personas que se encuentren “en la etapa final del cumplimiento de su condena o que cumplen medidas sustitutivas”.

De acuerdo con la IM, la iniciativa tiene una “doble finalidad”, ya que, por un lado, busca “fortalecer la capacidad operativa para la limpieza de grafitis” y, por otro, generar “oportunidades de inserción laboral y revinculación social para personas en proceso de reintegración”.

La comuna avanza en la estrategia denominada Espacios Cuidados enfocada en la prevención de actos y daños al patrimonio público. Uno de los ejes será la instalación de sistemas de videovigilancia “con tecnología inteligente”, capaces de detectar “patrones de comportamiento sospechosos y generar alertas en tiempo real”.

Según detalló la intendencia, el sistema podrá advertir situaciones como la “permanencia prolongada de una persona en contacto con un monumento” y emitir alertas al centro de monitoreo del Servicio de Convivencia. Además, se prevé la instalación de altavoces para advertir a posibles infractores “sobre su detección y la notificación a las autoridades”.