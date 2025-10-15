IM realizará jornada de chequeo de asientos de retención infantil en autos: dónde y cuando

Locales

La Intendencia de Montevideo llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre, de 10 a 18 horas en el Espacio Modelo, una jornada de concientización e información sobre cómo deben utilizarse los sistemas de retención infantil en los vehículos.

Dicha actividad se llevará a cabo en el marco de la decimoctava edición de la Semana Nacional de la Seguridad Vial, que se desarrolla desde el 13 de octubre y se extiende hasta el 19, y estará a cargo de un equipo de inspectores de tránsito.

Este sábado, la estará compuesta por un punto de chequeo de colocación de SRI en vehículos, junto a la entrada del predio por la calle Cádiz, charlas sobre SRI con presentación (12:30 y 16 hs) en el espacio Sala, un punto de difusión e información sobre el uso de los SRI junto a la sala, y una actividad con lentes de simulador visual de consumo de sustancias en el mismo lugar.

Según remarca la Intendencia, “los sistemas de retención infantil están diseñados específicamente para garantizar la seguridad de los niños durante el viaje, proporcionando un entorno seguro y cómodo que minimiza eficazmente el riesgo de lesiones”.

“El SRI es para los niños el equivalente al cinturón de seguridad para los adultos; además de obligatorio, es imprescindible su uso”, subraya.