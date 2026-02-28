IM ordenó clausurar un conocido restaurante de sushi, y otro nació de la vieja empresa

Locales

La Intendencia de Montevideo resolvió la clausura del local comercial de la empresa Sushi Magnum, ubicado en avenida Alfredo Arocena esquina Pedro Domingo Murillo, en el barrio Carrasco, por no contar con las habilitaciones necesarias para su funcionamiento.

Según surge del texto de la resolución del pasado 24 de febrero, el Municipio E había aprobado por unanimidad el 4 de junio de 2025 propiciar la clausura del comercio, luego de constatar que la empresa no presentó la documentación habilitante exigida para desarrollar la actividad gastronómica.

El acto administrativo dispone además que el Servicio de Convivencia Departamental sea el encargado de hacer efectiva la clausura y notificar a la empresa que solo podía retomar la actividad una vez subsanadas las irregularidades y luego de que se dicte una resolución expresa que la habilite nuevamente.

Desde la empresa aclararon a Montevideo Portal que la firma fue liquidada en el último tiempo. Los nuevos dueños abrieron un local con el mismo nombre en un mercado ubicado sobre la avenida Arocena, en el propio barrio de Carrasco.

Una nueva vida

Patricia Román, nueva dueña de la firma, contó cómo fue la adquisición de la empresa anterior y lo que llevó a la apertura de la nueva.

Ella era empleada de Sushi Magnum desde dos años antes de su cierre. Al irse a liquidación en 2025, los trabajadores quedaron sin trabajo.

En el medio del juicio, narró, ella quedó encargada del cierre del local de Carrasco, “uno de los primeros en cerrar”.

Sin embargo, se les indicó que los locales que seguían funcionando continúen bajo la administración de los empleados, por lo que Román quedó con la gestión del delivery. “Nosotros teníamos en ese momento un delivery en Cordón nada más. El delivery siempre funcionó muy bien, fue de las mejores unidades de negocio que tenía la empresa anterior”, detalló.

“Ahí, hablando con el síndico, entendimos que podía ser una buena idea que seamos los empleados los que tomábamos posesión de la compra de la unidad de negocio de delivery y de la marca. Se presentó un escrito ante la jueza que estaba a cargo de la liquidación de Sushi Magnum pidiéndole [que quedara] en mi representación, continuar con el delivery de Carrasco y de Cordón; no en los locales de Magnum, claramente, sino ver de iniciar ese negocio una vez la jueza nos diera el ok”, explicó la empresaria, y añadió que esa aprobación ocurrió en noviembre del año pasado.

En ese momento ella creó una nueva empresa, una SAS, llamada Sushi & Burgers, que compró la explotación del delivery y el uso de la marca. “Nos parecía que la marca estaba muy bien posicionada en el delivery con el tema del sushi”, argumentó Román.

“Ahí empezamos a buscar un local, yo me quedé con los empleados que estaban trabajando en el delivery y encontramos que en Carrasco estaba la posibilidad de alquilar en Mercado Arocena, y ahí fue donde abrimos hace menos de un mes, con todas las habilitaciones correspondientes. […] La realidad es que hoy Magnum vuelve al mercado a partir de la compra de la marca y de la explotación del delivery por parte de otra empresa, que no tiene nada que ver con la empresa anterior”, enfatizó la nueva dueña.

“La empresa que toma ahora es Sushi & Burgers, que es una SAS creada justamente a los efectos de mantener esa unidad de negocio y además mantener el personal”, concluyó.

