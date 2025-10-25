Locales

IM inició sumario a funcionario del Municipio G que marcó tarjeta y fue a dormir a su auto

La Intendencia de Montevideo (IM) inició un sumario contra un funcionario por dormir en su auto durante el horario laboral.

De acuerdo con una resolución de la comuna, con fecha de este viernes 24 de octubre, el trabajador fue a marcar tarjeta el pasado 9 de mayo en su auto particular “a pesar de la orden impartida por correo electrónico […] donde se estableció que no estaban autorizados los desplazamientos en vehículos particulares hacia o desde los lugares externos de trabajo, una vez comenzada la jornada laboral”.

Un día después, autoridades de la IM fueron a su espacio de trabajo en la sede del Municipio G y no lo encontraron allí. Al ser llamado por teléfono tampoco respondió, pero envió “minutos después” un mensaje en el que manifestaba encontrarse en el edificio.

Finalmente lo encontraron durmiendo en su auto próximo a la sede del municipio.

La comuna otorgó un período de tres días para que el trabajador “ejerciera su derecho de defensa”, lo que hizo pero fue “desestimado” por el Municipio G.

Así, el equipo técnico de la Asesoría Jurídica del departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales informó que, “de modo preliminar, podría corresponderle la falta administrativa calificada como grave” por “violar el deber de obediencia y respeto a los jefes y funcionarios de similar o superior jerarquía”. Dicho equipo también apuntó que se le podría adjudicar la falta de “abandonar injustificadamente el trabajo, las dependencias de la institución durante el horario de trabajo sin autorización superior, y en general, desempeñar las funciones con negligencia o imprudencia”.

En respuesta se sugirió la realización de un sumario administrativo sin suspensión preventiva del funcionario en cuestión “a fin de que se determine la responsabilidad que le cupo en los hechos referidos”.

De tal forma, se encomendó que se inicie este proceso, de acuerdo con la resolución, firmada por el director general del departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales de la IM, Gustavo Pérez.

