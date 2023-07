Locales

IM hizo primera encuesta a personas no binarias: vía pública es donde son menos respetadas

La Intendencia de Montevideo (IM) presentó los resultados de la primera encuesta a personas no binarias en el departamento, que realizó en 2022 mediante diálogo con colectivos y referentes de esta población.

Según el gobierno departamental, la iniciativa surgió por la “necesidad” de contar con un insumo que permitiera obtener un número estimado las personas que se identifican como no binarias, para así crear perfiles y detectar áreas de vulnerabilidad para articular y diseñar políticas públicas departamentales que mejoren la calidad de vida de esas personas.

La encuesta señala que “las posibilidades de expresión de la identidad de género en ámbitos cotidianos”—vía pública, la familia, los centros educativos o el trabajo—resultan “problemáticas para las personas no binarias”. Tres de cada siete personas encuestadas dijeron que su identidad “no es conocida en ninguno de estos ámbitos y nueve de cada diez contó que su identidad no es respetada en alguno de estos ámbitos”.

Además, consideran que la vía pública es dónde “las personas no binarias son menos respetadas (58% no es respetada en este ámbito)”. Le siguen la familia, los centros educativos y los centros de salud (en torno a la mitad de las personas encuestadas expresan no ser respetadas en estos ámbitos). Por otro lado, “les amigues constituyen un ámbito seguro para la expresión de la identidad de género”, argumentó la IM.

La mayoría de las personas no binarias encuestadas “se caracterizan por ser en su mayoría jóvenes”. El promedio de edad de la muestra, según el informe de la IM, es de 25 años; una de cada tres tiene entre 18 y 35 años.

El estudio señala que a “cerca de dos de cada tres personas” entrevistadas se les asignó el sexo femenino al nacer; al 28% se le asignó el masculino, y al 4% intersex.

El 7% de las 472 personas encuestadas manifestó tener alguna discapacidad. Entre las problemáticas mencionadas en esta pregunta, dijo la IM, estuvieron los problemas de salud mental, seguidos de la hipoacusia o sordera y baja visión.

El 95% de las personas encuestadas son uruguayas; Argentina y Venezuela fueron, también, procedencias “frecuentes”. Si bien hay representantes de todo el país, el 74% respondió haber nacido en Montevideo. La mayoría (91%) vive en la zona metropolitana: el 77% en la capital del país y el 14% en Canelones.

En lo que respecta a Montevideo, la mayoría de las personas encuestadas viven en los municipios B, CH y C.

El 57% están “activas” en el mercado de trabajo —el 84% está ocupada y el 16% desocupada—, ya sea ocupadas o en búsqueda de empleo; el 42% está inactiva.

La mayoría señaló que tiene educación terciaria o universitaria como máximo nivel educativo alcanzado.

El 13% dijo tener personas a cargo: 42 tienen “hijes”, 15 a personas mayores, 11 “otros menores no hijes”, 8 personas con discapacidad y 11 a otras personas.

Al responder sore con qué identidad de género se identifican, la mayoría respondió la “no binarie”, le siguió el género fluido y “trans no binarie”. Además, se consideró queer, agénero, trans, demichica, bigénero, demichico, hombre trans, mujer trans travesti, así como otras identidades. Una de cada cinco personas se identificó con más de una categoría, señala el informe.

“En algunos casos la mención a más de una categoría de género remite a que algunas de estas categorías reflejan sub-categorías de una categoría mayor (por ejemplo, demichica es una identidad de género que está comprendida dentro del género no binario). Otras categorías reflejan la intersección entre dos categorías (por ejemplo la identificación trans no binaria, puede adscribirse dentro de la identidad trans y también dentro de la identidad no binaria)”, explica el documento.

El estudio detalla que “el carácter dinámico de la identidad de género también tiene un correlato en la elección de los pronombres de preferencia”: 59% mencionan más de un pronombre de preferencia. Entonces, “elle” es el más elegido; “ella y él” también fueron nombrados. “En algunos casos, la elección de los pronombres tradicionales, puede deberse a una estrategia de adecuación social, siendo que sí es esperable que se les llame por un pronombre diferente a ‘elle’, es preferible poder elegir cual”, dice la IM.

Asimismo, los resultados muestran que la mayoría de las personas (91%) “no han realizado una adecuación de nombre y sexo en sus documentos de identidad; entre quienes no lo han hecho una proporción no menor (45%) manifiesta interés en hacerlo”.

En cuanto a la conformidad con las opciones de género disponibles en formularios estatales, el 41% manifestó “estar nada conforme” y solo un 10% dijo “estar muy conforme”.

El 89% no se ha realizado procesos hormonales y/o quirúrgicos de adecuación corporal. Sin embargo, el 21% manifestó interés en realizarse un tratamiento hormonal y 32% un tratamiento quirúrgico.

Las personas no binarias son “aquellas cuya identidad de género se encuentra por fuera de los binarios (hombre y mujer)”, explicó la IM. “Es una identidad ‘paraguas’, que se compone de muchas otras; pueden encontrarse cercanas a los géneros binarios (demichico, demichica), fluctuar entre ellos (género fluido), ser un tercer género (neutros, genderqueer) o la ausencia de ello (agénero)”, agregó.

“La definición de identidad binaria está vinculada a una perspectiva fluida sobre el género, que a su vez propone la disociación entre dos categorías históricamente conjugadas: identidad de género y expresión de género. Se argumenta que el binarismo, que ata artificialmente a estos dos elementos, sustenta al sistema sexo género cisnormativo, que diferencia y patologiza la diversidad genérica”, citó el gobierno departamental.

“Para la Intendencia de Montevideo es un tema de mucho interés. Como ya saben, trabajamos por una Montevideo más diversa, inclusiva e igualitaria, y es de orden el reconocimiento de un derecho tan fundamental y básico como la identidad”, expresó Sergio Miranda, director de la secretaría de Diversidad de la comuna.

El informe completo puede leerse aquí:

Resultados encuesta a personas no binarias de 2022 by Montevideo Portal on Scribd