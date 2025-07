IM gastó US$ 14 millones en compensaciones laborales “cuestionables”, dijo edil blanco

Política

La Intendencia de Montevideo destinó en 2024 un total de US$ 14 millones en compensaciones por concepto del régimen del sexto día de labor, una herramienta creada en 1985 para evitar el ausentismo en servicios esenciales, pero que actualmente se aplica a funcionarios de todas las áreas de la comuna, según denunció el edil del Partido Nacional Eric Spektor.

En diálogo con Montevideo Portal y con base en datos incluidos en la rendición de cuentas de la administración anterior, Spektor detectó que el régimen, originalmente dirigido a funcionarios obreros de áreas como Barrido, Recolección, Zoológicos, Planetario y Necrópolis, se generalizó durante el gobierno de Carolina Cosse, cuando se aprobó en 2021 el decreto Nº 37.847, que permitió su aplicación en cualquier dependencia de la IMM y los municipios, con autorización del Departamento de Gestión Humana, lo cual consideró “cuestionable”.

“El decreto deja a discreción de Gestión Humana otorgar esta compensación a cualquier funcionario”, explicó el edil. “Estamos hablando de una herramienta que fue pensada para garantizar servicios esenciales, pero terminó extendiéndose incluso a personal que no trabaja con atención al público o en fines de semana”.

El beneficio consiste en el pago de un jornal extra con una bonificación del 30% del sueldo, por trabajar un sábado. En muchos casos, según Spektor, ese trabajo consiste en “media jornada”, y algunos funcionarios ni siquiera cumplen funciones presenciales los fines de semana. “Trabajás media jornada un sábado y cobrás como si trabajaras una semana y media”, resumió.

De los US$ 14 millones gastados el año pasado, US$ 10,7 millones corresponden a la estructura central de la IMM y otros US$ 3 millones a los municipios. Según Spektor, Cultura es una de las áreas con mayores montos asignados, a pesar de que muchos museos no abren los domingos y los contratos municipales no contemplan tareas los fines de semana.

“El sistema fue mutando con el tiempo. Entraron los médicos de las policlínicas, áreas administrativas y sectores que no tienen vínculo con la ciudadanía durante los sábados. En Cultura, por ejemplo, se llegó a gastar más de un millón de dólares”, apuntó.

Entre 2022 y 2024, las compensaciones por sexta jornada aumentaron un 30%, con picos de hasta 40% en Cultura, Desarrollo Social y Desarrollo Sostenible, y un 56% en Desarrollo Urbano.

“Una ciudad a oscuras y sin obras, pero sus funcionarios cobraban por trabajar los sábados”, resume el documento técnico elaborado por Spektor.

El edil blanco presentó un pedido de informes formal para conocer con precisión cuántas solicitudes fueron aprobadas al amparo del decreto de 2021, qué reparticiones lo aplicaron y bajo qué criterios se justificaron las tareas extraordinarias. También reclamará conocer con qué rubros presupuestales se financió ese gasto.

Spektor sostuvo que este análisis cobra especial relevancia tras las declaraciones del intendente Mario Bergara, quien al asumir reconoció que las finanzas municipales enfrentan “complejidades” y que se analizarán medidas de ajuste y recaudación. “Si hay que recaudar, lo primero es revisar en qué se gasta”, advirtió el edil.