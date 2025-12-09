Locales

IM exonerará a feriantes de Techitos Verdes de pagar alquiler durante todo 2026

La Intendencia de Montevideo (IM) decretó que los comerciantes de los Techitos Verdes sean exonerados del pago del canon mensual durante todo el año 2026.

La resolución fue tomada luego de que los feriantes fueran beneficiados durante el segundo semestre de 2025.

En tal sentido, se decidió renovarlo durante 2026 debido a “la situación del comercio en general y lo manifestado por los permisarios, quienes han visto disminuidos sus ingresos, teniendo presente que se mantienen las condiciones por las cuales se otorgó la bonificación”.

La resolución, firmada por Camilo Benítez, director general del Departamento de Desarrollo Económico de la IM, decide “bonificar en un 100% a los permisarios del paseo de compras 'Techitos Verdes' del pago del canon mensual, por el período de 12 meses a partir del 1º de enero de 2026”.

