IM debió corregir resolución de Necrópolis que aludía a “Cementerio Parque Central”

Locales

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo (IM) aprobó este miércoles 1° de octubre una resolución del área de Necrópolis en la cual corrige otra norma del mismo rango, del día 22 de setiembre, en la que se refería al Cementerio Central como “Cementerio Parque Central”.

El texto de la resolución 3862/25 señala que se debe “modificar la Resolución 3680/25 de fecha 22 de setiembre de 2025, únicamente en el sentido de que donde dice 'Cementerio Parque Central' debe decir 'Cementerio Central' por así corresponder”.

En la parte argumentativa de la resolución, que corresponde al Departamento de Desarrollo Social, se afirma que “por error involuntario se expresó en la referida resolución 'Cementerio Parque Central' siendo lo correcto 'Cementerio Central', y que “ante la observación constatada se hace necesario modificar dicho acto administrativo”.

La resolución en cuestión abordaba la adjudicación del derecho de uso sobre varios nichos disponibles en el Cementerio Central y también en el Cementerio del Buceo.

Montevideo Portal