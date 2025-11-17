Locales

IM comenzó a multar por estacionar en veredas: de cuánto es la penalización y qué implica

La Intendencia de Montevideo (IM) comenzó este lunes 17 de noviembre a aplicar multas en vehículos estacionados en veredas o bicisendas de la capital.

El gobierno departamental capitalino inició el pasado 15 de octubre una campaña informativa liderada por inspectores de tránsito, con el fin de concientizar a los ciudadanos de Montevideo y trasladarles información sobre cómo funciona la normativa y cómo se fiscalizará.

La multa tendrá un valor de tres unidades reajustables ($ 5.515). Además, la IM controlará el estacionamiento en bicisendas y senderos peatonales.

La fiscalización se aplicará en las veredas con un ancho menor a cinco metros, donde la Intendencia realizará un control estricto del cumplimiento de la normativa vigente, que incluye también las sendas de acceso a garajes en veredas con un ancho menor a cinco metros o estacionamientos.

En cuanto a las veredas de mayor tamaño, el foco del gobierno departamental estará puesto en garantizar la libre circulación peatonal y la accesibilidad, observando que se mantenga una distancia mínima de dos metros entre los vehículos estacionados y la línea de propiedad del padrón.

“El empleo de veredas y sendas peatonales para estacionar vehículos ocasiona problemas de seguridad vial, equidad y razonabilidad en el uso del espacio”, explicó la IM en una publicación en su portal de noticias.

Las 16 nuevas medidas de la IM para el tránsito

A fines de setiembre de este año, la administración de Mario Bergara en la IM planteó 16 nuevas medidas en el tránsito de la capital, que buscan mejorar la movilidad urbana. Los incluyen aumento de radares y cambios en el tránsito, en el estacionamiento, en la fiscalización y en los semáforos.

El director de Movilidad, Germán Benítez, detalló en aquel entonces que la mitad de las 16 acciones tienen que ver con “mejoras en los esquemas de fiscalización —tanto del estacionamiento como del carril solo bus y de la fiscalización del estacionamiento en veredas—”, y las restantes con “ordenamiento y de adaptación”.

En ese sentido, el jerarca municipal señaló que la IM prevé corregir el estacionamiento en zonas con grandes densidades de tráfico de acuerdo con el sentido del flujo de los vehículos, así como también prohibir estacionar en la dirección de ingreso al Centro de Montevideo entre las 7:00 y las 14:00 y en la de salida de 14:00 a 20:00.

Otra de las acciones tuvo que ver con nuevas ubicaciones previstas por la comuna capitalina para los radares que fiscalizan a quienes exceden los límites de velocidad. Además, se cambiará el eje de las calles José Ellauri, Comercio y General Rondeau. “Vamos a hacer el corrimiento del eje para dar un sentido más de circulación en aquellos sentidos que son más intensivos”, precisó el jerarca.

La IM prevé cambios en la dinámica semafórica que pueden contribuir a reducir tiempos inactivos en los traslados nocturnos, sin perder condiciones de seguridad vial.

En ese sentido, también aumentará de 159 a 299 los cruces con planes nocturnos específicos, acortando tiempos de espera en cada ciclo semafórico. En ambos casos, las modificaciones se darán entre 23:30 y 5:30.