IM busca “mejorar la limpieza” e implementará control y fiscalización; habrá multas

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció que a partir del próximo lunes implementará acciones con el objetivo de “mejorar la limpieza y fortalecer la correcta gestión de residuos”.

La comuna capitalina pondrá en marcha las acciones en los municipios B y C. El foco que pondrá la IM será en brindar información a los montevideanos, el control y la fiscalización. Entre las medidas previstas, se realizará difusión “puerta a puerta” dirigida a hogares, comercios e instituciones, donde “se hará especial énfasis en las conductas pasibles de sanción, tanto como la disposición de residuos domiciliarios fuera de los contenedores, como los residuos no domiciliarios (comercios e instituciones) dentro o fuera de estos, y el abandono de residuos voluminosos como muebles, restos de poda o escombros en su entorno”, informó la IM en su portal de noticias.

Además, se reforzarán inspecciones mediante un trabajo coordinado con los municipios, con el objetivo de asegurar el uso adecuado de los contenedores y prevenir infracciones.

Por otro lado, la comuna instalará cámaras de videovigilancia en “puntos críticos” y pondrá en funcionamiento un vehículo equipado con cámaras que enviará información a la plataforma de control departamental.

Si bien la iniciativa dará inicio en los municipios B y C, continuará en CH y A, luego en G y D, y finalmente en E y F.

Según comunicó la IM, las infracciones pueden derivar en multas de hasta 350 UR, según lo establecido en la normativa departamental vigente.