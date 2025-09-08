Locales

IM anunció inicio del último tramo de obras en la avenida Mendoza: ¿cuándo termina?

La Intendencia de Montevideo anunció el inicio de la última etapa de obras en la avenida Mendoza, que será la continuación del trabajo de repavimentación realizado entre octubre de 2023 y diciembre de 2024.

Según informaron, en este caso se intervendrá el tramo comprendido entre Carlos A. López y la avenida de las Instrucciones. Los trabajos comenzaron el pasado viernes, y tendrán una duración de dos meses.

Durante las obras, se demolerá el pavimento existente, se construirán bocas de tormenta y conexiones pluviales, se reconstruirá la calzada y cordones, y se crearán accesos vehiculares y veredas peatonales.

Por otro lado, se informó que se llevarán a cabo desvíos para el tránsito particular y para el transporte público. Además, se dispondrá una fase de giro en el semáforo de Mendoza e Instrucciones, con el fin de que aquellos que transitan por Instrucciones hacia el exterior puedan girar a la izquierda hacia Mendoza.

En tanto, la calle Carlos A. López quedará flechada en sentido este-oeste desde Mendoza hacia Instrucciones.

Desvíos y cambios en el tránsito

El desvío previsto para el tránsito que se dirige al norte será: Av. Don Pedro de Mendoza, giro a la izquierda hacia Carlos A. López al oeste, giro a la derecha por Av. De las Instrucciones al norte, giro a la izquierda hacia Av. Don Pedro de Mendoza al norte.

En tanto, para los vehículos que se dirigen al sur será: Av. Don Pedro de Mendoza al sur, giro a la derecha en Av. De las Instrucciones al sur, giro a la izquierda en avenida San Martín, giro a la izquierda en Capitán Lacosta, giro a la derecha en Mendoza al sur.

En cuanto a los ómnibus, regirán distintos desvíos para las diferentes líneas, según el siguiente detalle:

Líneas por Av. Mendoza a terminal (71, 330, 456) desviarán: Mendoza – Carlos A. López – Instrucciones a sus rutas.

Línea 175 Las Piedras desviará: Mendoza – C. A. López – Instrucciones – Cno. Al Paso del Andaluz – Mendoza a su ruta.

Línea 175 hacia el centro del desviará: Mendoza – Instrucciones – San Martín – Coralio Lacosta – Mendoza a su ruta.

Línea 149 hacia Manga desviará: Instrucciones – Carlos A. López.

Línea 149 desde Terminal Manga desviará: Carlos A. López – Instrucciones a su ruta.

Se suspenden las paradas de: Mendoza entre Carlos A. López e Instrucciones en sentido saliente y en Mendoza entre Instrucciones y Capitán Lacosta en sentido hacia el centro.

Las paradas provisorias serán:

Carlos A. López esquina Instrucciones para la línea 149.

Parada Oficial 5069 Mendoza esquina Capitán Lacosta en la senda al centro.

