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IM anunció desvíos de ómnibus en Prado por la Criolla y horarios de ómnibus en Turismo

La de todos los años

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció que regirán “horarios especiales” de las líneas de transporte urbano durante la Semana de Turismo, que va del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril.

Los nuevos horarios se pueden consultar en la página web de la comuna. Fuentes de la IM dijeron a Montevideo Portal que hasta el miércoles el servicio funcionará “como un sábado” y, de jueves a domingo, será “como un domingo”.

Al mismo tiempo, habrá cambios en la movilidad en la zona del Prado.

Todos los días, de 12:00 a 20:00, las líneas que van por la avenida Agraciada (tanto hacia el Centro como hacia afuera: L14, L28, L29, 125, 127,128, 130, 137, 370, 409, 427, 494, 524, 546, G), por avenida Millán (526 y 582), por avenida Luis Alberto de Herrera (181, 183, 306) y por Capurro (17 y 76) desviarán hacia Lucas Obes para hacer la parada frente a la Rural del Prado.

Además, estarán suspendidas las paradas por Agraciada, desde 19 de Abril hasta Lucas Obes, y las paradas provisorias se ubicarán en Atilio Pelossi, entre Hugo Balzo y avenida Buschental. Las paradas oficiales estarán por la calle Lucas Obes.

A su vez, desde el pasado miércoles 25 de marzo y hasta el domingo 5 de abril rigen cambios en el sentido de circulación de varias calles en el Prado, debido a “los cambios en la movilidad de la zona”.

Se flecharon las siguientes calles:

• Martín Irigoitía desde Juan Carlos Blanco a Buschental

• Hermanos Ruiz desde Adolfo Berro a Lucas Obes

• Gaetán desde Buschental a 19 de Abril

• Valdense desde Aiguá a 19 de Abril

• Lozano desde Lucas Obes a Agraciada

• Hugo Balzo desde Luis Alberto de Herrera a Atilio Pelossi

Además, quedó prohibido estacionar —durante el mismo tiempo— en Lucas Obes, entre Buschental y 19 de Abril (ambas aceras) y 19 de Abril entre Lucas Obes y Lugano (la acera contra el parque Saroldi).

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