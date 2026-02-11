Locales

IM anunció cortes y desvíos por repavimentación de avenida en Pocitos: cuándo y dónde

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció que este jueves 12 de febrero iniciarán los trabajos de repavimentación en la avenida Francisco Soca, en el tramo comprendido entre avenida Rivera y Libertad. Producto de esto, habrá desvíos en el tránsito particular y de transporte público.

Según informó la comuna, la obra tendrá un costo de $ 11,5 millones y se desarrollará en cuatro etapas, durante aproximadamente dos meses, en el horario de 7:00 a 17:00.

La primera etapa será entre avenida Rivera y Charrúa, sin afectar la circulación en estas dos calles. La segunda desde Charrúa hasta Gestido, y luego se continuará desde Gestido a Bartolito Mitre. La última fase será desde Bartolito Mitre hasta Libertad.

Desvíos

En este contexto, se suspenden las paradas de:

Soca esquina Batolito Mitre.

Soca esquina Charrúa.

Avenida Brasil esquina Vázquez.

Las paradas provisorias serán en:

Gabriel Pereira esquina Charrúa.

Gabriel Pereira esquina Pastoriza.

Avenida Rivera esquina Soca.

Las líneas por Soca hacia Pocitos (76, 192 y 316) tomarán por Gabriel Pereira, Guayaquí, Gestido y Soca a sus rutas habituales.

Las líneas dirigidas a Manga y Cerro (76 y 192) tomarán por Ellauri, Gabriel Pereira, Pastoriza, avenida Rivera y Soca hacia sus rutas habituales.

