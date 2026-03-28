IM alojó evento de líderes de izquierda, que analizaron “el avance de fuerzas de derecha”

Política

Montevideo Portal

Montevideo fue escenario este viernes de una nueva edición del encuentro “Hay otra esperanza”, una instancia que se desarrolló en la Intendencia de Montevideo y reunió a figuras políticas de izquierda de toda América del Sur para debatir la situación regional y los desafíos de las nuevas generaciones.

La actividad contó con la participación del presidente de la República, Yamandú Orsi, junto al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, y referentes internacionales como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el exministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, además de figuras del Frente Amplio como Lucía Topolansky y Raúl Sendic.

El encuentro se desarrolló en un contexto regional que está marcado por tensiones políticas y el “avance de fuerzas de derecha y ultraderecha”. En ese marco, los participantes intercambiaron visiones sobre el escenario actual y coincidieron en la necesidad de fortalecer la articulación regional para enfrentar lo que definieron como una “ofensiva conservadora” que —según explicaron—, impacta en la democracia, los derechos sociales y el rol del Estado.

Durante la jornada, se abordaron temas vinculados a la reconfiguración del orden global, los conflictos geopolíticos y su impacto en América Latina, así como los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones de dirigentes políticos, sociales y territoriales. En ese sentido, se puso énfasis en la construcción de respuestas “desde el Sur”, con una perspectiva democrática, solidaria y enfocada en la soberanía regional.

Tras el encuentro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires (Argentina), Axel Kicillof, dedicó una publicación en la red social X luego de intercambiar con Orsi.

“Gracias al presidente Yamandú Orsi por su recibimiento. Uruguay es un pueblo hermano con el que nos une una historia innegable”, escribió.

“Desde la provincia de Buenos Aires siempre vamos a fomentar el respeto y la colaboración para transformar la realidad de la gente”, sentenció.

Montevideo Portal