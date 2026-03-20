Locales

IM alerta por corte en la rambla desde la tarde de este viernes: los motivos

Montevideo Portal

La división de Tránsito de la Intendencia de Montevideo (IM) informó que hay una “zona de exclusión” en la rambla a raíz del partido entre Defensor Sporting y Nacional, que se disputará desde las 21:30 de este viernes.

El operativo fue dispuesto por el Ministerio del Interior, comunicó la comuna.

De acuerdo con el texto difundido, habrá un corte a la altura de la rambla Presidente Wilson y Juan D. Jackson a partir de las 17:30, en dirección este.

Las autoridades advirtieron además que, debido a los desvíos y cortes asociados al Cosquín Rock Uruguay, que se desarrolla en simultáneo, se recomienda evitar la zona y no circular por la rambla desde el Centro.

El operativo busca ordenar el tránsito y reforzar la seguridad en un punto de la ciudad que concentrará una importante afluencia de público por ambos eventos.

Montevideo Portal