IM abre llamado laboral con sueldo de $ 90 mil por 30 horas semanales: los requisitos

Locales

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo (IM) abrió un llamado a concurso para un licenciado en Oftalmología con destino al Servicio de Contralor de Conductores y Educación Vial de la división de Tránsito.

El puesto de trabajo supone una dedicación de 30 horas semanales en régimen de seis horas diarias. Los horarios serán determinados por la comuna “según los requerimientos de la tarea”, la que puede incluir en su desarrollo sábados, domingos y feriados (laborables y no laborables), indica la resolución.

Así, el sueldo base es de $ 92.968 “más los beneficios sociales e incrementos salariales que se otorguen” a los funcionarios de la IM.

El cargo en cuestión supone el ingreso a un cargo de presupuesto a través de un contrato inicial por un período de prueba de seis meses, sujeto a evaluación de desempeño, con posibilidad de recontratación anual.

Los requisitos obligatorios son tener el título de licenciado en Oftalmología expedido, revalidado o reconocido por la Universidad de la República, o el de doctor en Medicina con especialidad en Oftalmología. También se acepta el título universitario de grado equivalente expedido por instituciones privadas reconocido por el Ministerio de Educación.

Quienes aspiren al cargo deberán inscribirse exclusivamente a través de la página web de la Intendencia de Montevideo.

Montevideo Portal