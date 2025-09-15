Policiales

Huía de control policial en moto robada y murió al cruzar semáforo en rojo en el Buceo

Un joven de 27 años murió en la madrugada de este lunes después de evadir, con su moto, un control policial en el barrio Pocitos —a la altura de Kibón— y ser perseguido por la policía. El hombre falleció después de cruzar en rojo el semáforo en Ramón Anador y José Batlle Ordóñez en el vehículo, que era buscado por hurto, informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal con fuentes del Ministerio del Interior.

El hecho se enmarcó en el despliegue del operativo Picadas, en el que la Policía Nacional avistó la moto en la que circulaba la víctima, una Pulsar 200 azul, sin chapa; el hombre realizaba “maniobras imprudentes” y evitó el control policial.

En ese momento, los efectivos comenzaron un “seguimiento pasivo”, así como también se comunicaron con el Centro de Comando Unificado. La persecución comenzó en la Rambla República de Perú y siguió a “alta velocidad” por las avenidas Brasil, Francisco Soca, Ramón V. Benzano, Cataluña y Ramón Anador, en el Buceo, donde perdió el dominio y cayó al pavimento.

La Policía constató que la víctima estaba “tendida en el suelo con abundante sangrado”. Una vez en el lugar, los médicos constataron su muerte.

Una vez que los policías registraron el número del motor de la moto notaron que tenía una requisitoria de chapa matrícula por hurto. El vehículo tampoco tenía su llave de encendido; el joven usaba una “herramienta modificada” para encenderla.

El hombre tenía antecedentes penales. El último fue el 6 de agosto de 2024, cuando fue encontrado culpable de un delito de violación de domicilio en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de hurto especialmente agravado.

La Policía de Tránsito realizó los exámenes de espirometría a los policías actuantes, cuyo resultado fue negativo: 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.