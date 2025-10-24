Locales

Hubo una explosión en local de comida china en el Centro; dueño sufrió graves quemaduras

Un grave accidente laboral tuvo lugar este viernes al mediodía en el interior de un local de comida china, ubicado en la intersección de las calles Florida y Paysandú, en el Centro de Montevideo.

Según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 11:00 horas.

Los agentes encontraron a dos personas lesionadas. Un hombre de 51 años, presunto propietario del local, fue hallado tendido en la vía pública y luego trasladado de urgencia al Hospital Maciel. Allí, recibió el diagnóstico de “gran quemado” y su estado es grave, por lo que será derivado al Centro Nacional de Quemados (Cenaque).

Por otra parte, una joven de 25 años, de nacionalidad venezolana y empleada del local, fue encontrada inconsciente en el interior del comercio. Fue diagnosticada con intoxicación y también fue trasladada al Hospital Maciel para recibir asistencia médica.

Según el relato de una vecina, la causa del incidente habría sido una liberación de gas. Otro vecino aportó el dato de que el local en el que se produjo el hecho había sido clausurado previamente por la Intendencia de Montevideo.

En el lugar, se hizo presente personal de Bomberos, que trabajó para asegurar la zona y determinar las causas exactas del siniestro. La Fiscalía de 12º turno, a cargo de Mirna Busich, fue notificada del hecho y dispuso que Policía Científica acuda al sitio para realizar las pericias correspondientes.