Hubo una amenaza de bomba en la previa al show de Shakira en el Estadio Centenario

La Dirección Nacional de Bomberos informó que en la tarde de este miércoles se reportó una amenaza de bomba en las inmediaciones del Estadio Centenario, horas antes de que la artista colombiana Shakira se presente en Uruguay.
De acuerdo con la información compartida por las autoridades, al momento se está recorriendo el perímetro, pero no se evacuó a los presentes que están haciendo filas desde temprano para ingresar al estadio.
Producto del trabajo de Bomberos, el tránsito en la zona está congestionado.
