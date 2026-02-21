Locales

Hubo un menor arribo de turistas a Uruguay entre diciembre y febrero comparado con 2025

Durante la actual temporada de verano —desde el 20 de diciembre de 2025 hasta el 17 de febrero de 2026— ingresaron a Uruguay 1.493.357 personas, según cifras oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones.

Esta cifra representa un 4,6% menos de ingresos que en el mismo período de la temporada anterior, cuando se registraron 1.564.883 entradas.

El descenso en el número de turistas se debe principalmente a una menor llegada de visitantes argentinos. En el actual período, los argentinos representaron el 48,6% de los ingresos totales (726.218 personas), aunque su número fue menor que el registrado en la temporada anterior.

Por otro lado, aumentaron los ingresos de uruguayos no residentes (6,1%), brasileños (11,8%) y estadounidenses (10,3%) en comparación con el mismo tramo de la temporada 2024-2025, aunque ese crecimiento no alcanzó para compensar la caída de turistas procedentes de Argentina.

Entre los principales puntos de control fronterizo, Paysandú fue el que registró mayor cantidad de ingresos, seguido por Colonia, Fray Bentos, el Aeropuerto Internacional de Carrasco y Salto.

En cuanto a las salidas del país, también se observó una disminución: entre diciembre y mediados de febrero se registraron 1.459.006 egresos, un 5,5% menos que en la temporada anterior en el mismo rango.