Hospital de Fray Bentos no logra contratar anestesistas; ASSE trabaja en soluciones
El centro asistencial tiene destinado $ 650 mil para estos profesionales, pero los salarios ofrecidos no captan su atención.
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23.04.2026 15:10
Montevideo Portal
El Hospital de Fray Bentos, ubicado en el departamento de Río Negro, pasa un momento delicado debido a que afronta complejidades para contratar anestesistas, informó el medio local Impacto noticias y confirmó Montevideo Portal con fuentes de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
El centro de salud cuenta actualmente con un presupuesto mensual de $ 650 mil para destinar a estos profesionales, pese a ello, las autoridades no logran captar personal para contratar.
Esto se debe a los salarios ofrecidos a los profesionales, según detalló Evangelio Núñez, integrante de la Comisión de Usuarios de la Salud.
Según supo Montevideo Portal, autoridades de ASSE trabajan para encontrar soluciones ante esta dificultad.
Ante esta situación, Montevideo Portal consultó al director de Salud de Soriano, Alejandro Crosi, si en el departamento existe la misma problemática. El jerarca afirmó que, hasta el momento, no se constató falta de anestesistas.
Montevideo Portal
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