Hospital de Clínicas dejará ingresar a estudiantes, aunque no estén vacunados contra covid

El director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, resolvió el pasado lunes que ese centro de salud y estudios "realizará todos los esfuerzos necesarios para el retorno de los estudiantes de todas las carreras de la salud a partir del 19 de julio, poniendo por delante siempre la seguridad de nuestros pacientes".

En este sentido, el comunicado al que accedió Montevideo Portal explicaba que "con el objetivo de garantizar la seguridad de nuestros pacientes, se exigirá que los estudiantes estén vacunados contra el covid-19". "Como hemos hecho hasta ahora el hospital se compromete a colaborar en la vacunación de aquellos que aún no hayan podido hacerlo", agrega Villar.

Sin embargo, tras una reunión con el Consejo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) se aclaró que no se va a controlar la vacunación, no se exigirá la inoculación a ningún estudiante ni se va a impedir el ingreso de ningún estudiante a la práctica por no estar vacunado, según informó el consejero estudiantil Franco Tourn en declaraciones a Subrayado.

"En realidad, nosotros recomendamos la vacunación a toda la población entendemos que es una medida necesaria, pero tanto la gerencia general de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (Asse) como el doctor Álvaro Villar no hablaron de obligatoriedad. El consejo de la Facultad de Medicina no habló de obligatoriedad de la vacuna para la vuelta a la presencialidad", aseguró.

"El doctor Villar sacó un comunicado hace algunas horas donde planteaba la exigencia de la vacuna, pero él entendía que era una medida para cuidar la seguridad de los pacientes. En ese sentido desde el consejo se entendió la necesidad de esa medida. Nosotros entendemos que, además de eso, es una responsabilidad ética y moral de los estudiantes y en ese sentido iba el comunicado", agregó.

No obstante, afirmó que el comunicado se pudo "malinterpretar" o "no quedó del todo claro", pero reiteró que en la reunión del consejo se habló de que no se va a controlar ni exigir la vacuna a ningún estudiante y que nadie va a quedar afuera de una práctica por no tener la vacuna.

Asimismo, Tourn informó que tanto Udelar como Asse van a poner a disposición las vacunas que haya para que todo estudiante que no se haya vacunado se pueda vacunar en este momento.

Finalmente, consultado sobre los protocolos que se van a llevar adelante para el regreso a la presencialidad en la universidad, el consejero estudiantil dijo "aún faltan afinarlos", pero adelantó que van a ser grupos reducidos y pedirán mantener el menor contacto posible, evitar aglomeraciones y tener aplicar todas las medidas de seguridad posible, como el uso de tapabocas, lavado de manos y utilizar alcohol en gel, entre otras.

Por último, en lo que respecta a la cantidad de personas por grupo, Tourn indicó que esa situación es "dispar" porque depende de los cursos y de las distintas carreras dentro del área de la salud. Según dijo, los protocolos a establecer quedarán a criterio de cada coordinación curricular.