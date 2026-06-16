Horror en el mar: hallan barco de la 2º Guerra Mundial con más de mil prisioneros muertos

Una expedición encabezada por el explorador y presentador estadounidense Josh Gates localizó recientemente frente a la costa de la isla de Luzón, en Filipinas, los restos del carguero japonés Hofuku Maru, hundido durante la Segunda Guerra Mundial con más de mil prisioneros de guerra a bordo.

El pecio fue encontrado a unos 50 metros de profundidad y corresponde a una de las embarcaciones conocidas como "barcos del infierno", nombre con el que se identificaba a los buques utilizados por Japón para transportar prisioneros aliados en condiciones extremas e inhumanas durante el conflicto.

Una tragedia en alta mar

En setiembre de 1944, el Hofuku Maru trasladaba aproximadamente 1.200 soldados británicos y holandeses cuando fue atacado por aviones estadounidenses. Muchos de los prisioneros habían sobrevivido previamente a los trabajos forzados en el denominado Ferrocarril de la Muerte, construido entre Birmania y Tailandia durante la guerra.

Cuando el barco fue alcanzado, cerca de 1.040 prisioneros murieron atrapados en las bodegas o durante el rápido hundimiento de la nave, que terminó partiéndose en dos.

Un ataque por error

Según explicó Josh Gates al portal Live Science, la magnitud de la tragedia estuvo relacionada con un problema de identificación: Los barcos japoneses que transportaban prisioneros de guerra no llevaban marcas que permitieran reconocer su “cargamento vivo”.

Como consecuencia, los pilotos aliados atacaron el convoy, sin saber que en su interior viajaban cientos de prisioneros de guerra.

La ubicación exacta del naufragio pudo establecerse tras un minucioso análisis de registros militares japoneses, considerados más precisos que algunos informes estadounidenses elaborados durante el conflicto.

Una tumba de guerra

La expedición utilizó drones submarinos para explorar la zona y logró identificar tres grandes secciones del casco dispersas sobre el lecho marino.

Debido a la presencia confirmada de restos humanos, el sitio ha sido reconocido como una tumba de guerra protegida por convenios internacionales, por lo que cualquier alteración o extracción de elementos está prohibida.

El hallazgo aporta nuevas respuestas sobre uno de los episodios más trágicos de la guerra y representa un cierre histórico para las familias de las víctimas, que durante ocho décadas desconocieron el destino final de sus seres queridos.