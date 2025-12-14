Horror en USA: al menos dos muertos y ocho heridos tras tiroteo en universidad

Internacionales

Al menos dos personas murieran y ocho resultaron heridas, en la Universidad de Brown en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island en Estados Unidos.

"Lamentamos profundamente comunicarles que hemos confirmado la muerte de dos víctimas en el tiroteo ocurrido en el edificio de ingeniería Barus & Holley", informó la universidad, consignada por EFE.

Los ocho heridos están "en estado crítico pero estable" y fueron trasladados a hospitales cercanos.

Según explicó el subjefe del departamento de policía de Providence, Timothy O'Hara, desconocen como el sospechoso entró en el campus, pero saben que salió tras el tiroteo.



"Por ahora, lo único que sabemos es que el sospechoso era un hombre vestido de negro", dijo O'Hara en una rueda de prensa consignada por EFE.



El alcalde de la ciudad, Brett Smiley, explicó que hubo un primer detenido, pero más tarde se demostró que "no estaba involucrado" en el suceso. El arma que se utilizó no ha sido localizada.

Los equipos de seguridad trabajan para identificar a las personas fallecidas y a aquellas que fueron trasladadas a centros de salud.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que agentes del FBI fueron desplegados en la zona para asistir a las agencias locales.

Por su parte, el vicepresidente, JD Vance, dijo estar monitoreando la situación y pidió rezar por las víctimas.

Según un análisis de la cadena CNN, este año se han producido más de 70 tiroteos en instituciones académicas.

Con información de EFE

