Horror en Brasil: turista de 59 años murió al caer de 30 metros cuando aplicaba repelente

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Rosemary Suzart Garcia, de 59 años, murió tras caer desde aproximadamente 30 metros de altura en las Grutas do Spar, un destino de deportes de aventura ubicado en el municipio de Maricá, estado de Río de Janeiro, Brasil. El accidente ocurrió alrededor de las 10:45 del pasado domingo cuando la mujer se preparaba para iniciar una bajada de rapel junto a un grupo de 15 personas, tal como informó el medio brasileño G1.

Según reconstruyeron los testigos ante la Policía Civil, Garcia caminaba hacia el punto de anclaje con todo el equipo de seguridad puesto —casco, guantes y arnés— cuando decidió aplicarse repelente de insectos. Al levantar una pierna para hacerlo, el pie de apoyo cedió en el terreno inclinado y su cuerpo fue proyectado al vacío. El instructor que la acompañaba intentó sujetarla sin éxito; según declaró a la Policía, se lanzó en su dirección y logró aferrarse a una raíz del terreno para no caer él también.

Giovani Maximino, integrante del grupo que presenció la caída, relató a G1: "El guía intentó retenerla y casi cae también. Es una altura de aproximadamente 30 metros. Ella estaba terminando de aplicarse el repelente. Fue muy rápido". Cuando los bomberos llegaron al lugar —alertados a las 10:44—, Garcia ya no tenía signos vitales. Su cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo.

Rosemary Suzart Garcia vivía en el barrio de Cordovil, en la zona norte de Río de Janeiro, y trabajaba como enfermera en el hospital municipal Evandro Freire. Sus allegados la describieron como una apasionada de las actividades al aire libre que solía participar en excursiones y recorridos por distintos paisajes de Brasil. También rescataba gatos y los daba en adopción, según se podía ver en su perfil de Facebook. “Rosemary se despide como vivió: en contacto con la naturaleza, dejando un legado de amor por los caminos y montañas que recorrió”, escribió uno de sus conocidos en esa red social. Sus hijos viven en el barrio Recreio dos Bandeirantes. Maximino indicó a G1 que recién pudo contactarlos cerca de la medianoche del lunes. “Hasta entonces, no habíamos tenido contacto con ningún familiar”, precisó.

La Policía Civil realizó una pericia en el lugar y mantiene abierta una investigación sobre las circunstancias del accidente. La Prefectura de Maricá emitió un comunicado en el que aclaró que el predio es de propiedad privada y se encuentra dentro de los límites del Refugio de Vida Silvestre Municipal de Maricá (Revis). "Por tratarse de una propiedad particular, la Prefectura no es responsable de la autorización, fiscalización o interdicción de las actividades de rapel realizadas en el lugar", señaló el municipio. G1, según consignó Infobae, intentó contactar a la empresa que administra el espacio sin obtener respuesta.

Segundo accidente en dos días en Brasil

La muerte de Garcia ocurrió horas después de otra tragedia vinculada a los deportes extremos en Brasil. El sábado, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, murió en el puente del Esqueleto, en Limeira, estado de San Pablo, tras ser lanzada al vacío sin cuerda de seguridad durante una actividad de bungee jumping. Según informó G1, los instructores de la empresa Entre Cordas Oficial dieron la señal de salto sin haber fijado el arnés a ningún amarre. El error quedó registrado en un video que circuló en las redes sociales, en el que se escucha a los presentes gritar "¡La cuerda! ¡La cuerda!" mientras la joven ya estaba en caída libre. Rodrigues de Freitas trabajaba como profesora de educación física en un gimnasio de Jandira, en el área metropolitana de San Pablo.

Tras ese accidente, la Policía Militar detuvo a seis personas vinculadas a la organización del evento. El Ayuntamiento de Limeira anunció, además, una denuncia contra el gobierno federal por omisión en el control del viaducto, señalando que desde principios de 2025 había realizado gestiones ante las autoridades nacionales para exigir mayores medidas de seguridad en el puente.

Ambos casos reavivaron el debate sobre la seguridad en actividades de turismo de aventura en Brasil, donde la regulación y fiscalización de este tipo de emprendimientos privados continúa sin una supervisión federal uniforme.