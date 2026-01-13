Horrible: madre, padre e hijo mueren sucesivamente electrocutados por el mismo cable

Internacionales

Una familia murió electrocutada el pasado viernes en la zona rural de la ciudad de Maricá, en el área metropolitana de Río de Janeiro, Brasil.

Las víctimas fueron identificadas como Júlia Lyandy Chagas, João Victor Vargas Ormond Gomes y el hijo de la pareja, Brian Vargas, de tan solo 4 años.

Según el informe de la Policía Militar, Júlia estaba aprendiendo a conducir una motocicleta en la calle Comandante Celso, en el barrio Silvado, cuando cayó sobre un cable de alta tensión roto, conectado a la red eléctrica, y recibió una potente descarga.

El esposo, João Victor, intentó ayudarla, pero también se electrocutó. El hijo de la pareja, que estaba cerca, corrió idéntica suerte que sus progenitores cuando intentó acercarse a ellos. Todos murieron en el lugar.

Según testigos, la familia regresaba de una cascada y todos estaban mojados, lo que pudo haber empeorado la situación. Se llamó al Cuerpo de Bomberos de Maricá, pero la ayuda solo llegó después de que la concesionaria de Enel Rio, empresa responsable del cable de alta tensión, cortara el suministro eléctrico.

Los residentes informan que previamente habían contactado a la compañía para solicitar el servicio y la reparación del cable de alta tensión roto en el lugar, pero no recibieron respuesta. Se realizó una investigación en el lugar y el caso está siendo investigado por la Policía.

En un comunicado divulgado por CNN Brasil , Enel Rio informó que "lamenta profundamente el accidente y que tan pronto como fue informada del incidente, la distribuidora envió equipos técnicos al lugar para brindar apoyo y garantizar que el Cuerpo de Bomberos pudiera operar con seguridad".

La compañía también declaró que se está investigando la causa del accidente, y que está en contacto con las familias de las víctimas y disponible para brindar toda la asistencia necesaria.