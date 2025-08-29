Homicidio por demora de orden: malestar policial generó “cumbre” entre Interior y Fiscalía

Política

Un caso de homicidio ocurrido el mes pasado fue la gota que desbordó el vaso y tensó la relación entre la Policía de Montevideo y algunos fiscales, a los que señalan como responsables de inaceptables demoras.

Según divulgara esta mañana Informativo Sarandí, el caso en cuestión comenzó el pasado 14 de junio, cuando policías de la zona operacional 2 solicitaron una orden captura y allanamiento para un sujeto sindicado como autor de varias rapiñas.

El pedio recayó sobre la fiscal subrogante Silvia Buzó, quien sustituye a Raúl Iglesias, que está de baja por razones de salud. De acuerdo con el citado informe, en esa ocasión la funcionaria negó el pedido.

El 24 de junio los policías reiteraron el pedido, y Buzó les respondió que trabajaba en ello. Luego llegó la feria judicial, que se extendió del 1º al 15 de julio, y cuando los engranajes volvieron a ponerse en marcha, ya era tarde: el 12 de julio el sujeto requerido había cometido un asesinato.

Tras esta situación, efectivos de la mencionada zona policial redactaron una carta en la que manifestaban que actitudes como la de la fiscal Buzó generaban “desaliento en el personal policial”. La misiva fue elevada a José Azambuya, director nacional de Policía, quien transmitió la inquietud al ministro del Interior, Carlos Negro.

Una vez al corriente de la situación, Negro instruyó a Azambuya para que mantuviera una reunión con la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. La funcionaria aceptó la solicitud y el encuentro se concretó días atrás.