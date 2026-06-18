Homicidio en el Cerro de Montevideo: un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos

Montevideo Portal

Un adolescente de 17 años fue asesinado de varios disparos en la zona del Cerro de Montevideo, próximo a la fortaleza, cuando dos individuos llegaron y comenzaron a disparar contra el menor.

El hecho se dio en las calles Polonia y Barcelona sobre las 22:00 horas del jueves. De acuerdo con la información primaria, en la escena se encontraron varios casquillos de bala y la víctima fue hallada en la vía pública.

Policía Científica trabaja en el lugar para poder tener más detalles, además de que la Fiscalía está al tanto y se recabaron testimonios de personas que estaban en la zona al momento del hecho.