Homicidio en el Cerro de Montevideo: un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos
El hecho se dio cerca de la fortaleza. La víctima fue hallada en la calle con varios impactos de proyectiles.
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18.06.2026 23:33
Montevideo Portal
Un adolescente de 17 años fue asesinado de varios disparos en la zona del Cerro de Montevideo, próximo a la fortaleza, cuando dos individuos llegaron y comenzaron a disparar contra el menor.
El hecho se dio en las calles Polonia y Barcelona sobre las 22:00 horas del jueves. De acuerdo con la información primaria, en la escena se encontraron varios casquillos de bala y la víctima fue hallada en la vía pública.
Policía Científica trabaja en el lugar para poder tener más detalles, además de que la Fiscalía está al tanto y se recabaron testimonios de personas que estaban en la zona al momento del hecho.
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