Homicidio en el Cerro: asesinaron de varios disparos desde un auto a un joven de 18 años

Un joven de 18 años fue asesinado a balazos en la noche del jueves 30 de enero en la zona del Cerro, luego de ser atacado desde un automóvil en movimiento. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital del Cerro, donde finalmente se constató su fallecimiento.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, el joven ingresó al centro de salud con heridas de arma de fuego. Personal del Área de Investigaciones de la Zona Operacional IV concurrió al hospital y se entrevistó con el policía que custodiaba la puerta de emergencias, quien indicó que la víctima había sido llevada en un vehículo particular.

De acuerdo a los primeros datos recabados, el ataque ocurrió en las inmediaciones de la calle Surinam, entre camino Buffa y San Fuentes. Vecinos de la zona relataron a la Policía que observaron la llegada de un automóvil desde el cual se efectuaron múltiples disparos contra el joven, que murió como consecuencia de las heridas recibidas.

Tras el homicidio, efectivos policiales y personal de Policía Científica trabajaron en el lugar para realizar el relevamiento correspondiente y recabar evidencias.

La Fiscalía de Flagrancia de 3º turno tomó intervención en el caso y dispuso que la investigación pase a la órbita de la Fiscalía de Homicidios, quedando el caso a cargo del Departamento de Homicidios de la Policía.

