Homicidio en Tres Cruces: mataron a tiros a un hombre en plena vía pública
La víctima aún no fue identificada. Mediante cámaras de videovigilancia, la Policía obtuvo información “relevante” del posible autor.
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14.05.2026 12:23
La Jefatura de Policía de Montevideo investiga un homicidio ocurrido en la madrugada de este jueves, cuando un hombre fue herido por disparos de arma de fuego en la vía pública.
El crimen ocurrió en el barrio Tres Cruces, en la intersección de Daniel Muñoz y Cufré. La víctima aún no fue identificada.
Tras recibir los tiros, el hombre fue trasladado al Hospital de Clínicas, donde fue diagnosticado con un estado de salud grave. Luego se constató su muerte.
Según la información primaria de la Policía, la víctima estaba junto a otra persona cuando un hombre se aproximó y efectuó los disparos.
En la escena se encontraron dos vainas calibre 9 mm y manchas de apariencia hemática, por lo que concurrió Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente.
A partir del análisis de registros de videovigilancia, la Policía obtuvo información “relevante” sobre el presunto autor. Asimismo, se investiga un posible antecedente de agresión ocurrido horas antes entre las mismas personas.
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