Homicidio en Toledo Chico: hombre fue hallado muerto con varios balazos en la espalda

La Policía investiga un homicidio ocurrido este viernes de mañana en la zona de camino Toledo Chico y camino Osvaldo Rodríguez, donde fue encontrado un hombre sin vida con varias heridas de arma de fuego.

De acuerdo a la información policial, al que accedió Montevideo Portal, el llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona herida en la vía pública. Al llegar, los efectivos de Investigaciones de Zona III constataron que la víctima yacía dentro de un campo, a pocos metros del camino, y presentaba al menos cuatro impactos de bala en la espalda.

En el lugar se incautaron 14 vainas calibre 9 milímetros. Junto al cuerpo, que aún no pudo ser identificado, los policías encontraron un celular en el bolsillo del buzo y un pasamontañas negro en una de sus manos.

Una médica de una unidad de emergencia privada se hizo presente y constató el fallecimiento a las 8:30 de la mañana.

Testigos que cumplían funciones como guardias de seguridad en el Vivero Municipal de Toledo relataron que el hombre salía de su jornada laboral en bicicleta, luego lo avistaron tendido en el pasto y dieron aviso de inmediato a la Policía.

La escena quedó bajo resguardo de Policía Científica y la investigación está a cargo del Departamento de Homicidios.

