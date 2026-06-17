Homicidio en Montevideo: joven de 26 años fue ejecutado mientras tomaba vino con un amigo
El hecho se dio próximo a las 22:00 horas. La víctima, quien quedó tirada en la calle, no tenía antecedentes penales.
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17.06.2026 23:41
Montevideo Portal
Sobre las 22:00 horas de este miércoles, un joven de 26 años fue asesinado a balazos en la zona de Ituzaingó, precisamente, en las calles Besares y Juan Victorica. El sistema del Ministerio del Interior Shotspotter detectó una serie de disparos por lo que efectivos de la Policía se hicieron presentes en la escena.
Al arribar, según la información a la que accedió Montevideo Portal, encontraron a la víctima tendida en el suelo sin signos vitales. Un testigo, amigo del fallecido, contó que estaban tomando vino en la esquina cuando apareció una moto con dos hombres.
Uno de los individuos comenzó a disparar sin mediar palabra hasta dejar tirada en el suelo a la víctima. La Policía encontró cuatro vainas de nueve milímetros en la escena, mientras que el fallecido no tenía antecedentes penales.
Montevideo Portal
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