Homicidio en Montevideo: joven de 26 años fue ejecutado mientras tomaba vino con un amigo

Montevideo Portal

Sobre las 22:00 horas de este miércoles, un joven de 26 años fue asesinado a balazos en la zona de Ituzaingó, precisamente, en las calles Besares y Juan Victorica. El sistema del Ministerio del Interior Shotspotter detectó una serie de disparos por lo que efectivos de la Policía se hicieron presentes en la escena.

Al arribar, según la información a la que accedió Montevideo Portal, encontraron a la víctima tendida en el suelo sin signos vitales. Un testigo, amigo del fallecido, contó que estaban tomando vino en la esquina cuando apareció una moto con dos hombres.

Uno de los individuos comenzó a disparar sin mediar palabra hasta dejar tirada en el suelo a la víctima. La Policía encontró cuatro vainas de nueve milímetros en la escena, mientras que el fallecido no tenía antecedentes penales.