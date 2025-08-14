Homicidio a plena luz del día: le dispararon en el pecho y huyeron en moto

Montevideo Portal
Un hombre fue asesinado luego de recibir al menos un disparo en el pecho con un arma de fuego este jueves 14 de agosto cerca de las 16:00 horas en el barrio Salto Nuevo, ubicado en la ciudad de Salto, según informó el medio local Tiempo de Noticias desde el lugar de los hechos.
Sobre la calle en la que se dieron los hechos, en la tarde, vecinos escucharon ruidos de disparos, por lo que un móvil policial acudió a la zona y cerró la calle.
Al constatar que había un herido de gravedad, la Policía trasladó a la víctima al Hospital Regional de Salto, en donde se constató su fallecimiento.
Además de las detonaciones de armas de fuego, algunos testigos de la zona afirmaron que escucharon el sonido de una moto huir a gran velocidad.
El operativo policial incluye conseguir las imágenes de cámaras de videovigilancia del lugar, tanto del Ministerio del Interior como privadas.
En el lugar trabajan el director de Investigaciones, el comisario mayor Miguel Moreira, y el coordinador de la Jefatura de Policía, Pablo Minguta, entre otras autoridades.
