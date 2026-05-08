Homicida en situación de calle fue arrestado en operativo por alerta roja por frío extremo
El procedimiento tuvo lugar en la noche de este viernes en el barrio Pérez Castellanos. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía.
Generando audio…
08.05.2026 21:25
Montevideo Portal
Un hombre de 33 años, identificado como el presunto autor de un homicidio ocurrido en Montevideo, fue detenido durante el operativo de asistencia a personas en situación de calle desplegado en el marco de la alerta roja por frío extremo.
El procedimiento tuvo lugar en la noche de este viernes en el barrio Pérez Castellanos, cuando equipos del Mides, que participaban del operativo detectaron al individuo y dieron aviso a la Policía. Posteriormente, efectivos concretaron la detención y el hombre quedó a disposición de Fiscalía.
El caso es investigado por el Departamento de Homicidios, que venía trabajando para identificar al responsable de la muerte de un hombre de 31 años, ocurrida a fines de marzo. La víctima había sido encontrada envuelta en una frazada en plena vía pública y con los pies atados mediante un cable, informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal.
El detenido permanece a disposición de la Fiscalía mientras continúa la investigación del crimen.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]