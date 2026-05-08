Homicida en situación de calle fue arrestado en operativo por alerta roja por frío extremo

Montevideo Portal

Un hombre de 33 años, identificado como el presunto autor de un homicidio ocurrido en Montevideo, fue detenido durante el operativo de asistencia a personas en situación de calle desplegado en el marco de la alerta roja por frío extremo.

El procedimiento tuvo lugar en la noche de este viernes en el barrio Pérez Castellanos, cuando equipos del Mides, que participaban del operativo detectaron al individuo y dieron aviso a la Policía. Posteriormente, efectivos concretaron la detención y el hombre quedó a disposición de Fiscalía.

El caso es investigado por el Departamento de Homicidios, que venía trabajando para identificar al responsable de la muerte de un hombre de 31 años, ocurrida a fines de marzo. La víctima había sido encontrada envuelta en una frazada en plena vía pública y con los pies atados mediante un cable, informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal.

El detenido permanece a disposición de la Fiscalía mientras continúa la investigación del crimen.