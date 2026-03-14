Policiales

Hombres escaparon de cárcel en Melo y la Policía se enteró horas después; uno fue hallado

Montevideo Portal

Dos hombres se fugaron del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de Melo (Cerro Largo), lo que motivó un operativo policial para dar con los reclusos. Uno de ellos ya fue ubicado, mientras continúan los trabajos para localizar al restante.

El hecho se dio el jueves en la Unidad Nº15. Uno de ellos iba a ser trasladado, pero logró escapar en la madrugada y evitar que el cambio de unidad se realice, informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales de Cerro Largo.

Para fugarse, el hombre debió realizar roturas, las cuales fueron aprovechadas por el otro implicado. Las fugas se dieron durante la madrugada y fueron constatadas por las autoridades policiales horas después.

El jueves, la Policía comenzó con la búsqueda, implementando el relevamiento de las cámaras de seguridad y con patrullaje para dar con ambos internos.

Según supo Montevideo Portal, en las últimas horas lograron arrestar a uno de los delincuentes; mientras que el restante sigue prófugo.

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