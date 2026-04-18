Hombre trasladaba “siete bultos” con 700 prendas de contrabando: fue detenido y condenado

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Un hombre fue detenido y condenado en la noche de este viernes por la Justicia de Colonia por un caso de contrabando.

El hecho ocurrió en las últimas horas de la noche en las inmediaciones de la Barranca de los Loros, donde el individuo se desplazaba en una embarcación deportiva transportando “siete bultos negros”; situación que despertó la atención de las autoridades.

Tras la detención, efectivos de la Prefectura del Puerto de Carmelo y de Nueva Palmira constataron que en el interior de los paquetes había cerca de 700 prendas de vestir en “presunta infracción aduanera”.

Como resultado del procedimiento, el hombre fue condenado a dos años de prisión por “un delito de contrabando especialmente agravado”, según informó Prefectura.

El caso fue llevado adelante por la Fiscalía Letrada de Carmelo y el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 3er Turno de esa ciudad.

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