Hombre sufrió un paro respiratorio en playa de Los Dedos de Punta del Este y luego murió

Un hombre murió en la mañana de este miércoles en la playa de Los Dedos de Punta del Este después de haber sufrido un paro respiratorio, informó el supervisor de la Brigada de Guardavidas de Maldonado, Pablo Techera, a Cadena del Mar.
El hombre, que usaba marcapasos, llegó a la playa de la Brava en bicicleta. Cuando fue a dejar el vehículo, sufrió el paro cardíaco, según relató Ariel, un guardavidas en el lugar.
El cuerpo de la Brigada de Guardavidas de Maldonado llamó a personal médico y le practicaron RCP para reanimarlo durante más de una hora, pero no lograron salvarlo.
El guardavidas dijo al medio local que hicieron “todo el esfuerzo para salvarlo”. Por otro lado, Techera señaló que la causa de la descompensación podría tener que ver con el marcapasos del hombre y el calor que se registró en Punta del Este.
