Policiales

Hombre sospechoso de robo fue liberado y le hurtó el celular a un policía antes de irse

Una curiosa concatenación de hechos ocurrió en las últimas horas en la seccional n° 11 de Montevideo, ubicada en la calle Velsen, entre Santiago de Anca y Verdi, en el barrio Malvín, y tuvo como protagonista a un hombre de 39 años.

El sujeto fue conducido a la dependencia policial junto a otro hombre como sospechoso de haber cometido varios robos y otros delitos en la zona, pero en la mañana de este sábado la Fiscalía ordenó la liberación de ambos.

Según informó Telemundo (Canal 12), los efectivos lo trasladaron hasta las afueras de la seccional para dejarlo en libertad y, mientras esos mismos oficiales volvían para conducir al otro, aprovechó un descuido para ingresar nuevamente al edificio.

El ladrón logró entrar al despacho de uno de los jerarcas de la dependencia y le robó el celular. Una vez que los uniformados notaron que había entrado de nuevo, le preguntaron qué hacía allí y él contestó que “se había olvidado de algo”.

El robo quedó registrado en una cámara de seguridad del lugar. Según consignó el citado medio, se puede observar al malhechor retirándose de la oficina con las manos en los bolsillos.

Una vez que los policías se dieron cuenta, comenzaron un patrullaje en la zona, pero no pudieron ubicarlo. El policía tuvo que presentarse ante dicha seccional para solicitar formalmente una orden de detención a la Fiscalía.

El caso pasó a la órbita de la Fiscalía de Flagrancia de 4° turno, a cargo de Carlos Sastre. El requerido es un hombre en situación de calle que posee seis antecedentes penales, el último de ellos por hurto agravado en grado de tentativa.