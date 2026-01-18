Hombre se llevó a su hija a la fuerza y amenazó a la madre con un cuchillo: fue detenido

Montevideo Portal
Un hombre fue imputado luego de presuntamente llevarse a la fuerza a su hija y amenazar a su madre con cuchillos en Solymar, en Ciudad de la Costa.
La investigación fue formalizada luego de que se lograra detener al hombre en la zona del anillo perimetral de Montevideo, con la niña en buen estado de salud.
Al detenido se le imputaron reiterados delitos de violencia doméstica agravada, reiterados delitos de desacato agravado y un delito de sustracción y retención de menor de edad del poder de su progenitora en calidad de autor.
En tal sentido, se le impuso prisión preventiva y prohibición de todo tipo de contacto o comunicación con la madre y con sus hijos por un lapso de 180 días.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]