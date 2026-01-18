Policiales

Hombre se llevó a su hija a la fuerza y amenazó a la madre con un cuchillo: fue detenido

Montevideo Portal

Un hombre fue imputado luego de presuntamente llevarse a la fuerza a su hija y amenazar a su madre con cuchillos en Solymar, en Ciudad de la Costa.

La investigación fue formalizada luego de que se lograra detener al hombre en la zona del anillo perimetral de Montevideo, con la niña en buen estado de salud.

Al detenido se le imputaron reiterados delitos de violencia doméstica agravada, reiterados delitos de desacato agravado y un delito de sustracción y retención de menor de edad del poder de su progenitora en calidad de autor.

En tal sentido, se le impuso prisión preventiva y prohibición de todo tipo de contacto o comunicación con la madre y con sus hijos por un lapso de 180 días.

Montevideo Portal