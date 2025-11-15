Hombre se descompensó al volante y chocó contra la ciclovía de 18 de Julio: ¿qué pasó?

Un siniestro de tránsito leve ocurrió sobre el mediodía de este sábado en la intersección de la avenida 18 de Julio y Vázquez, en el Centro de Montevideo.
Según consignó Telenoche (Canal 4), el accidente fue protagonizado por un auto que viajaba a baja velocidad. El conductor perdió el control, se desvió hacia la ciclovía y dañó varios de los bolardos que separan la bicisenda de la calle.
Luego del siniestro, se constató que el hombre se había descompensado a causa de una brusca baja de glucemia. Afortunadamente, no sufrió lesiones y logró recuperar la consciencia unos instantes más tarde.
Las personas allí presentes llamaron a una emergencia móvil, que atendió a la víctima y lo dejó en observación mientras llegaban sus familiares. Además, ningún otro conductor o peatón fue herido a causa del siniestro.
La división Tránsito de la Intendencia de Montevideo comunicó en sus redes sociales que, a causa del accidente, la ciclovía permanecería obstruida temporalmente. Dos horas más tarde, anunciaron la normalización de la circulación.
