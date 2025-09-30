Policiales

Hombre salió de un local de pagos con la remesa y fue asaltado; le robaron $ 4 millones

Montevideo Portal

Un robo millonario ocurrió en la tarde de este lunes en el estacionamiento de un supermercado ubicado en el barrio montevideano de Pérez Castellanos, lugar en el que funciona un local de pagos.

Según informó Telenoche (Canal 4), la víctima —un hombre mayor de edad— fue abordada por delincuentes mientras salía del lugar con la remesa de la sucursal de cobranza.

Testigos señalaron que los delincuentes lo tiraron al piso, se llevaron el dinero y huyeron del lugar en un auto que los estaba esperando. Además, dijeron que el robo ocurrió rápidamente y hubo personas que gritaron para alertar sobre la situación.

En total, los ladrones se llevaron aproximadamente $ 4 millones en efectivo. Unos minutos después del atraco, la Policía recibió una llamada acerca del abandono de un auto con las puertas abiertas en una calle cercana al comercio.

Al arribar al lugar, notaron que el vehículo era de similares características al utilizado en el robo. En el lugar trabajó la Policía Científica, que detectó que el auto había sido robado y tenía ambas matrículas adulteradas.

El caso pasó a estudio de los investigadores de la Zona Operacional II, quienes se encuentran trabajando para poder dar con el paradero de los autores materiales.

